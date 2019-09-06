Барнаульские водители предпочитают японские автомобили

Эксперты "Авито" выяснили, что в Барнауле наиболее популярными автомобилями являются японские – их доля в продажах за II квартал 2019 года составила почти 49%, показав рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018.

На втором месте по популярности российские автомобили (32,5% продаж), третье место заняли корейские авто (6,3%). При этом доля продаж российских машин снизилась на 3,84%.

Самыми дорогими являются немецкие машины – в среднем 560 тыс. рублей. Наиболее сильный рост в цене показал отечественный автопром – на 22,41% за год.

По итогам II квартала 2019 года отечественные марки лидируют по популярности в большинстве крупнейших городов. Самая большая доля их продаж в Тольятти – на родине "АвтоВАЗа" (64% рынка). При этом дороже всего отечественные автомобили стоят также в Тольятти (в среднем 200 тыс. рублей), а цены на них сильнее всего поднялись за год в Барнауле (на 22%), отметили аналитики "Авито".