Шесть салютов, восемь площадок. Программа празднования Дня города в Барнауле

Любимый праздник барнаульцев – день рождения родного города в 2019 году пришелся на 7 сентября. Традиционно в Барнауле в этот день будут работать множество праздничных площадок. Авиашоу, спортивные состязания, концерты творческих коллективов, фестивали и выставки ждут горожан. Также в этот день в Барнауле выберут самую красивую девушку и самого сильного бойца. Чтобы жители и гости города ничего не пропустили, Amic.ru подготовил инфографику самых интересных событий праздника.
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Комментарии
Вместо выступления C. C. Catch, выступление оркестра ГУ МВД РФ АК? Надеюсь они музыку исполняют лучше чем жуликов-депутатов ловят.
6.09.2019 15:03
- гость -
)) во во, лучше нам С.С. Catch, а чиновникам и депутатам пусть поёт оркестр МВД
Они вживую хотя бы играют....
Всё как обычно....
как обычно. ничего интересного
Если не считать забега по лестнице в Нагорном парке, то стандартный набор мероприятий. Каждый год одно и тоже. Раньше даже интереснее было - холявный концерт какой-нибудь звездюльки эстрадной в программе был.
Салют без водки - деньги на ветер.