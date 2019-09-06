Шесть салютов, восемь площадок. Программа празднования Дня города в Барнауле

Любимый праздник барнаульцев – день рождения родного города в 2019 году пришелся на 7 сентября. Традиционно в Барнауле в этот день будут работать множество праздничных площадок. Авиашоу, спортивные состязания, концерты творческих коллективов, фестивали и выставки ждут горожан. Также в этот день в Барнауле выберут самую красивую девушку и самого сильного бойца. Чтобы жители и гости города ничего не пропустили, Amic.ru подготовил инфографику самых интересных событий праздника.

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