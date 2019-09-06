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Жильцы двух домов в Барнауле заварили соседям проход в заборе

, ИА "Амител"
29 августа часть ограждения была срезана и проход был освобожден, но 6 сентября его вновь заварили

Забор с заваренным проходом окончательно "разделил" соседние дома в Барнауле / Фото: Татьяна Соболева

Жильцы барнаульского дома по проспекту Ленина, 195а рассказали Amic.ru о своей "войне" с жильцами домов Петра Сухова, 2а и 2в, итогом которой стал заваренный проход в заборе, разграничивающий территорию между двумя сторонами конфликта.

Проблему временно решили сугробом

В декабре 2017 года сдан долгострой на Ленина (первый корпус), который граничит с домами на Сухова. Между ними имеется ограждение, в котором расположен проход, ступени и пандус. Проход предусмотрен планом застройщика и отмечен на кадастровой карте. Жителям соседних домов на Сухова не нравится, что по их территории передвигаются новые жильцы.

В декабре 2018 года по решению Совета "суховских" домов проход был завален снегом. Объяснили это тем, что нет денег на вывоз снега с территории. Многие дети и взрослые продолжили ходить через сугроб, но, как рассказала жительница "ленинского" дома Татьяна Соболева, каждый раз это было сопряжено с риском для здоровья.

Сугроб растаял весной, как и полагается примерно в апреле – мае 2019 года. Проход, естественно, освободился. Тогда УК "суховских" домов  заварила проход – 7 июня.

"Подбросили" стаю злых собак

Помимо сугроба, по ее словам, проблемы доставили и взявшиеся откуда-то собаки: "В январе 2019 года около дома на Ленина появилась стая бродячих собак, которые три месяца держали в страхе жителей, так как обосновались около единственного выхода вдоль Ленина, 195, а запасной проход был завален снегом. Собаки набрасывались на взрослых и детей, к счастью, никто серьезно не пострадал. Многочисленные обращения в службы отлова животных и администрацию Барнаула не дали результатов. С приходом весны собаки ушли".

Таким образом, жители дома на Ленина в настоящее время имеют лишь один выход на улицы города, но по плану их должно быть четыре (на ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, через дома П. Сухова, 2а, 2в и вдоль Ленина, 195). В связи с долгостроем второго корпуса еще два выхода обнесены забором, и неизвестно, когда будут открыты. А проход через Сухова, как уже говорилось, заварен жителями этих домов.

Единственный проход является одновременно проезжей частью и пешеходной дорожкой. Местные жители жалуются, что в случае пожара нет даже возможности эвакуироваться, так как все проходы закрыты. Так же как и подобраться к дому.

Решаемо, если договориться с "противником"

Соболева рассказала, что вопрос пытались решить с Советом "суховских" домов и УК "Наш дом"*, а также обращались в органы власти и застройщику. По ее словам, участковый ответил, что полиция вопросами ограждений не занимается, застройщик "ПР-Холдинг" не ответил, администрация Октябрьского района предложила договориться с "противником", в других ведомствах пояснили, что собственники имеют право устанавливать ограждения.

27 августа жители дома на Ленина подали обращение в прокуратуру. 29 августа часть забора срезали, и проход был освобожден. 6 сентября его вновь заварили.

"В нашем доме живет инвалид-колясочник, которому нужен проход и который передвигается по ямам на дороге", – рассказала Соболева и пожаловалась на жестокосердие жильцов домов на Сухова.

*По словам Соболевой, речь идет об УК "Наш дом". По другой информации, домами, возможно, управляет другая компания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.09.2019 16:30
- гость -

Стрелять нужно тех, кто разрешает точечную застройку. Ставят дом на дом и начинаются войны за проходы, стоянки и детские площадки. С другой стороны, если жильцам Жасминной сходило с рук перегораживание целой улицы, почему жильцам с Сухова не перегородить проход.Остаётся жителям, к примеру,Строителей, разобрать трамвайные пути, а нечего греметь под окнами.

0  1
6.09.2019 16:45
- гость -

Дикари...

0  1
6.09.2019 17:04
yettichapuletti

Люди же не виноваты, это все власть, которая разрешает строить где попало, не оставляя не земли: ни проходов, ничего!

0  1
6.09.2019 17:09
- гость -

Заборы у многоквартирных домов это бред, их надо запретить. Достаточно представить, что будет с городом если огородить каждый дом.

0  0
6.09.2019 17:15
- гость -

На Ленина,163 давно закрыт проезд и проход от 165 дома к 161. Хотя в Дубль-гис он как-бы существует. Между тем, в здании 163 был пожар. А пожарные машины могут проехать только со стороны проспекта.

0  0
6.09.2019 17:16
- гость -

Может, дело вовсе не в жителях домов по ул.Сухова, а в управляющей компании «Наш Барнаул»?
Директор у них странный. Возглавлял невероятное множество всяких компаний, постоянно банкротил, переводил без ведома собственников дома из одного юридического лица в другое. При таких «заслугах» как-то умудрился получить лицензию в жилинспекции Барнаула. Банкротство компаний под началом Федяева не помешало ему приобрести недвижимость в Германии.
Говорят, приятельствует с небезизвестным Сергеем Локтевым.

0  0
6.09.2019 17:18
- гость -

отзывы жителей о ООО"Наш Барнаул" на флампе:
Alyona
3 октября 2018
Такого пренебрежительного, а проще хамского отношения я нигде не встречала больше.. . Мы платим деньги за коммунальные услуги (и немалые - семья у нас большая) вовремя, а получаем вот такое вот. Сегодня на календаре 3октября, в нашем доме уже ровно неделю (!!!!!!)назад было подано отопление, НО по нашему стояку его не было и нет.. . На все звонки диспетчеру с вопросом "где? ", ответ уже вчетвертый раз приблизительно один - сантехник только вот сейчас в ваш дом приходил и сливал воду по всем стоякам, странно почему именно у вас нет отопления...ну т.е. никаких тебе "я записала вашу заявку, передам сейчас сантехнику"..нет, человек с маниакальной настойчивостью утверждает, что "вот только что был в вашем доме". У меня на минуточку трое маленьких детей, которые уже второй раз за месяц болееют (сильный надрывный кашель, страшно подумать что будет с их здоровьем дальше, если и в течении этих суток у нас не появится отопление). Средней дочери 2 годика, а младшей дочери 4(!) месяца, я не могу им объяснить, что есть такая тетя и такой дядя, которым на свою работу наплевать, поэтому у нас дома очень холодно. Обогреватель не спасает, кстати, влажность стремится к 100%. И что делать дальше понятно.. Уезжать нужно.. Люди отказывайтесь от услуг этой "компашки", очень несолидно себя ведут. Отвратительная управляющая конторка, Не РЕКОМЕНДУЮ

Светлана С
23 апреля 2018
Не могут решить вопрос с парковками и захватом общей при домовой территории. Зимой осенью и Весной всегда большие счета за отопление хотя в доме и окна и балкон открыт.

Роман В
26 октября 2017
Очень плохая управляющая компания, не могут уже два месяца поменять лампочки в подъезде, Платим большие деньги за обслуживание НОВОГО дома, а две лампочки купить не могут!!!

0  0
6.09.2019 18:06
- гость -

Федяев очень своеобразно собирает подписи собственников о якобы проводимых собраниях. Тётеньки ( не являются официальными работниками управляющей компании) отлавливают некоторых жителей и подсовывают им разграфленные чистые листы без «шапки», заголовка. Одним говорят, что надо расписаться за то, чтобы не нести ответственности в случае, если топили соседей, другим – что за выруб поросли и сухостоя(!!!), третьим – что за прочистку вентиляции и так далее. Многим не сообщают вообще о сборе подписей, тётенька прячет листочки под куртку и не показывает, убегает.
Недавно снова была аналогичная акция. Результатом стал выкошенный в августе цветник у одного из подъездов. Говорят, это была месть Федяева за то, что собственники отказались ставить подписи непонятно за что. Ни разу управляющая компания не то что лампочки поменять, а и цветочки посадить не удосужилась. Жители сами сеют цветы. Росли мелкоцветные хризантемы. Работник Федяева демонстративно уничтожил бензокосой. У других подъездов даже траву не тронули.

0  0
6.09.2019 19:52
22

Не верно название УК, на суховских домах ООО Город, директор Ильиных Д.В., по совместительству депутат Барнаулькой городской думы....

0  0
6.09.2019 19:56
22

Люди, ау! Причем тут ООО Наш Барнаул??? Суховские дома под управлением ООО Город! Директор Ильиных, он же депутат. Беспредел творят суховские дома, командует ими Ильиных.

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