Жильцы двух домов в Барнауле заварили соседям проход в заборе

Забор с заваренным проходом окончательно "разделил" соседние дома в Барнауле / Фото: Татьяна Соболева
Жильцы барнаульского дома по проспекту Ленина, 195а рассказали Amic.ru о своей "войне" с жильцами домов Петра Сухова, 2а и 2в, итогом которой стал заваренный проход в заборе, разграничивающий территорию между двумя сторонами конфликта.
Проблему временно решили сугробом
В декабре 2017 года сдан долгострой на Ленина (первый корпус), который граничит с домами на Сухова. Между ними имеется ограждение, в котором расположен проход, ступени и пандус. Проход предусмотрен планом застройщика и отмечен на кадастровой карте. Жителям соседних домов на Сухова не нравится, что по их территории передвигаются новые жильцы.
В декабре 2018 года по решению Совета "суховских" домов проход был завален снегом. Объяснили это тем, что нет денег на вывоз снега с территории. Многие дети и взрослые продолжили ходить через сугроб, но, как рассказала жительница "ленинского" дома Татьяна Соболева, каждый раз это было сопряжено с риском для здоровья.
Сугроб растаял весной, как и полагается примерно в апреле – мае 2019 года. Проход, естественно, освободился. Тогда УК "суховских" домов заварила проход – 7 июня.
"Подбросили" стаю злых собак
Помимо сугроба, по ее словам, проблемы доставили и взявшиеся откуда-то собаки: "В январе 2019 года около дома на Ленина появилась стая бродячих собак, которые три месяца держали в страхе жителей, так как обосновались около единственного выхода вдоль Ленина, 195, а запасной проход был завален снегом. Собаки набрасывались на взрослых и детей, к счастью, никто серьезно не пострадал. Многочисленные обращения в службы отлова животных и администрацию Барнаула не дали результатов. С приходом весны собаки ушли".
Таким образом, жители дома на Ленина в настоящее время имеют лишь один выход на улицы города, но по плану их должно быть четыре (на ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, через дома П. Сухова, 2а, 2в и вдоль Ленина, 195). В связи с долгостроем второго корпуса еще два выхода обнесены забором, и неизвестно, когда будут открыты. А проход через Сухова, как уже говорилось, заварен жителями этих домов.
Единственный проход является одновременно проезжей частью и пешеходной дорожкой. Местные жители жалуются, что в случае пожара нет даже возможности эвакуироваться, так как все проходы закрыты. Так же как и подобраться к дому.
Решаемо, если договориться с "противником"
Соболева рассказала, что вопрос пытались решить с Советом "суховских" домов и УК "Наш дом"*, а также обращались в органы власти и застройщику. По ее словам, участковый ответил, что полиция вопросами ограждений не занимается, застройщик "ПР-Холдинг" не ответил, администрация Октябрьского района предложила договориться с "противником", в других ведомствах пояснили, что собственники имеют право устанавливать ограждения.
27 августа жители дома на Ленина подали обращение в прокуратуру. 29 августа часть забора срезали, и проход был освобожден. 6 сентября его вновь заварили.
"В нашем доме живет инвалид-колясочник, которому нужен проход и который передвигается по ямам на дороге", – рассказала Соболева и пожаловалась на жестокосердие жильцов домов на Сухова.
*По словам Соболевой, речь идет об УК "Наш дом". По другой информации, домами, возможно, управляет другая компания.
Комментарии
Стрелять нужно тех, кто разрешает точечную застройку. Ставят дом на дом и начинаются войны за проходы, стоянки и детские площадки. С другой стороны, если жильцам Жасминной сходило с рук перегораживание целой улицы, почему жильцам с Сухова не перегородить проход.Остаётся жителям, к примеру,Строителей, разобрать трамвайные пути, а нечего греметь под окнами.
Дикари...
Люди же не виноваты, это все власть, которая разрешает строить где попало, не оставляя не земли: ни проходов, ничего!
Заборы у многоквартирных домов это бред, их надо запретить. Достаточно представить, что будет с городом если огородить каждый дом.
На Ленина,163 давно закрыт проезд и проход от 165 дома к 161. Хотя в Дубль-гис он как-бы существует. Между тем, в здании 163 был пожар. А пожарные машины могут проехать только со стороны проспекта.
Может, дело вовсе не в жителях домов по ул.Сухова, а в управляющей компании «Наш Барнаул»?
Директор у них странный. Возглавлял невероятное множество всяких компаний, постоянно банкротил, переводил без ведома собственников дома из одного юридического лица в другое. При таких «заслугах» как-то умудрился получить лицензию в жилинспекции Барнаула. Банкротство компаний под началом Федяева не помешало ему приобрести недвижимость в Германии.
Говорят, приятельствует с небезизвестным Сергеем Локтевым.
отзывы жителей о ООО"Наш Барнаул" на флампе:
Alyona
3 октября 2018
Такого пренебрежительного, а проще хамского отношения я нигде не встречала больше.. . Мы платим деньги за коммунальные услуги (и немалые - семья у нас большая) вовремя, а получаем вот такое вот. Сегодня на календаре 3октября, в нашем доме уже ровно неделю (!!!!!!)назад было подано отопление, НО по нашему стояку его не было и нет.. . На все звонки диспетчеру с вопросом "где? ", ответ уже вчетвертый раз приблизительно один - сантехник только вот сейчас в ваш дом приходил и сливал воду по всем стоякам, странно почему именно у вас нет отопления...ну т.е. никаких тебе "я записала вашу заявку, передам сейчас сантехнику"..нет, человек с маниакальной настойчивостью утверждает, что "вот только что был в вашем доме". У меня на минуточку трое маленьких детей, которые уже второй раз за месяц болееют (сильный надрывный кашель, страшно подумать что будет с их здоровьем дальше, если и в течении этих суток у нас не появится отопление). Средней дочери 2 годика, а младшей дочери 4(!) месяца, я не могу им объяснить, что есть такая тетя и такой дядя, которым на свою работу наплевать, поэтому у нас дома очень холодно. Обогреватель не спасает, кстати, влажность стремится к 100%. И что делать дальше понятно.. Уезжать нужно.. Люди отказывайтесь от услуг этой "компашки", очень несолидно себя ведут. Отвратительная управляющая конторка, Не РЕКОМЕНДУЮ
Светлана С
23 апреля 2018
Не могут решить вопрос с парковками и захватом общей при домовой территории. Зимой осенью и Весной всегда большие счета за отопление хотя в доме и окна и балкон открыт.
Роман В
26 октября 2017
Очень плохая управляющая компания, не могут уже два месяца поменять лампочки в подъезде, Платим большие деньги за обслуживание НОВОГО дома, а две лампочки купить не могут!!!
Федяев очень своеобразно собирает подписи собственников о якобы проводимых собраниях. Тётеньки ( не являются официальными работниками управляющей компании) отлавливают некоторых жителей и подсовывают им разграфленные чистые листы без «шапки», заголовка. Одним говорят, что надо расписаться за то, чтобы не нести ответственности в случае, если топили соседей, другим – что за выруб поросли и сухостоя(!!!), третьим – что за прочистку вентиляции и так далее. Многим не сообщают вообще о сборе подписей, тётенька прячет листочки под куртку и не показывает, убегает.
Недавно снова была аналогичная акция. Результатом стал выкошенный в августе цветник у одного из подъездов. Говорят, это была месть Федяева за то, что собственники отказались ставить подписи непонятно за что. Ни разу управляющая компания не то что лампочки поменять, а и цветочки посадить не удосужилась. Жители сами сеют цветы. Росли мелкоцветные хризантемы. Работник Федяева демонстративно уничтожил бензокосой. У других подъездов даже траву не тронули.
Не верно название УК, на суховских домах ООО Город, директор Ильиных Д.В., по совместительству депутат Барнаулькой городской думы....
Люди, ау! Причем тут ООО Наш Барнаул??? Суховские дома под управлением ООО Город! Директор Ильиных, он же депутат. Беспредел творят суховские дома, командует ими Ильиных.