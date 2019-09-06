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Жильцы двух домов в Барнауле заварили соседям проход в заборе

, ИА "Амител"
29 августа часть ограждения была срезана и проход был освобожден, но 6 сентября его вновь заварили

Забор с заваренным проходом окончательно "разделил" соседние дома в Барнауле / Фото: Татьяна Соболева

Жильцы барнаульского дома по проспекту Ленина, 195а рассказали Amic.ru о своей "войне" с жильцами домов Петра Сухова, 2а и 2в, итогом которой стал заваренный проход в заборе, разграничивающий территорию между двумя сторонами конфликта.

Проблему временно решили сугробом

В декабре 2017 года сдан долгострой на Ленина (первый корпус), который граничит с домами на Сухова. Между ними имеется ограждение, в котором расположен проход, ступени и пандус. Проход предусмотрен планом застройщика и отмечен на кадастровой карте. Жителям соседних домов на Сухова не нравится, что по их территории передвигаются новые жильцы.

В декабре 2018 года по решению Совета "суховских" домов проход был завален снегом. Объяснили это тем, что нет денег на вывоз снега с территории. Многие дети и взрослые продолжили ходить через сугроб, но, как рассказала жительница "ленинского" дома Татьяна Соболева, каждый раз это было сопряжено с риском для здоровья.

Сугроб растаял весной, как и полагается примерно в апреле – мае 2019 года. Проход, естественно, освободился. Тогда УК "суховских" домов  заварила проход – 7 июня.

"Подбросили" стаю злых собак

Помимо сугроба, по ее словам, проблемы доставили и взявшиеся откуда-то собаки: "В январе 2019 года около дома на Ленина появилась стая бродячих собак, которые три месяца держали в страхе жителей, так как обосновались около единственного выхода вдоль Ленина, 195, а запасной проход был завален снегом. Собаки набрасывались на взрослых и детей, к счастью, никто серьезно не пострадал. Многочисленные обращения в службы отлова животных и администрацию Барнаула не дали результатов. С приходом весны собаки ушли".

Таким образом, жители дома на Ленина в настоящее время имеют лишь один выход на улицы города, но по плану их должно быть четыре (на ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, через дома П. Сухова, 2а, 2в и вдоль Ленина, 195). В связи с долгостроем второго корпуса еще два выхода обнесены забором, и неизвестно, когда будут открыты. А проход через Сухова, как уже говорилось, заварен жителями этих домов.

Единственный проход является одновременно проезжей частью и пешеходной дорожкой. Местные жители жалуются, что в случае пожара нет даже возможности эвакуироваться, так как все проходы закрыты. Так же как и подобраться к дому.

Решаемо, если договориться с "противником"

Соболева рассказала, что вопрос пытались решить с Советом "суховских" домов и УК "Наш дом", а также обращались в органы власти и застройщику. По ее словам, участковый ответил, что полиция вопросами ограждений не занимается, застройщик "ПР-Холдинг" не ответил, администрация Октябрьского района предложила договориться с "противником", в других ведомствах пояснили, что собственники имеют право устанавливать ограждения.

27 августа жители дома на Ленина подали обращение в прокуратуру. 29 августа часть забора срезали, и проход был освобожден. 6 сентября его вновь заварили.

"В нашем доме живет инвалид-колясочник, которому нужен проход и который передвигается по ямам на дороге", – рассказала Соболева и пожаловалась на жестокосердие жильцов домов на Сухова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.09.2019 16:30
- гость -

Стрелять нужно тех, кто разрешает точечную застройку. Ставят дом на дом и начинаются войны за проходы, стоянки и детские площадки. С другой стороны, если жильцам Жасминной сходило с рук перегораживание целой улицы, почему жильцам с Сухова не перегородить проход.Остаётся жителям, к примеру,Строителей, разобрать трамвайные пути, а нечего греметь под окнами.

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6.09.2019 16:45
- гость -

Дикари...

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