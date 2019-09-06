Посетителю "Пятерочки" проломили череп при попытке украсть водку

Попытка украсть бутылку водки в Москве закончилась для мужчины тяжелой травмой, сообщает РИА "Новости".
Мужчина взял алкоголь на прилавке и попытался тайком вынести его из магазина "Пятерочка", но был замечен администратором.
В ходе конфликта сотрудник торговой точки нанес нарушителю несколько ударов. У пострадавшего диагностированы переломы свода и основания черепа. Он впал в кому.
В отношении администратора магазина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет лишения свободы, а в случае смерти потерпевшего – до 15 лет.
Комментарии
Зато водку не украл!
вот так. один в могилу, а другой в тюрьму. цена испорченной судьбе и жизни - бутылка водки.
администратора теперь до росгвардейца повысят
и премию выпишут
6.09.2019 15:20
- гость -
"вот так. ... цена испорченной судьбе и жизни - бутылка водки."
Класс! и по сути!
А Минздрав предупреждал - водка это зло....
Народ озлоблен и просто так друг на друга кидается.
Теперь администратора посадят на эту самую бутылку.