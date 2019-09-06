Посетителю "Пятерочки" проломили череп при попытке украсть водку

Попытка украсть бутылку водки в Москве закончилась для мужчины тяжелой травмой, сообщает РИА "Новости".

Мужчина взял алкоголь на прилавке и попытался тайком вынести его из магазина "Пятерочка", но был замечен администратором.

В ходе конфликта сотрудник торговой точки нанес нарушителю несколько ударов. У пострадавшего диагностированы переломы свода и основания черепа. Он впал в кому.

В отношении администратора магазина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет лишения свободы, а в случае смерти потерпевшего – до 15 лет.