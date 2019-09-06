Бийскому фермеру угрожают конкуренты. Власть и полиция бездействуют

Бийский фермер Евгений Степанян стал героем сюжета местного телевидения. Но только повод полукриминальный. Бизнесмен может потерять 8 млн рублей: конкурент (компания "Агро Русь") не дает ему собрать его же урожай гречихи. Дело дошло до личных угроз, а полиция и власти на просьбы о помощи никак не реагируют.

"Они (конкуренты Степаняна, – прим. авт.) сказали, что косить здесь не дадут. Первые дни мы пытались, но они пригнали свой комбайн, приехали на трех машинах в компании спортивно сложенных людей, которые меня предупредили, что если я еще раз появлюсь на этой земле, то... ну, в общем, не поздоровится мне. Мы уехали. Они скосили остальное все. Теперь не дают убирать", – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Степанян.

Он заявил, что неоднократно обращался в полицию, но реакции не последовало.

"Мне угрожают. Я пишу заявление. Позвонил в милицию. Сказали, что выйдет участковый. А подошли они и сказали: больше участковому звонить не надо, он тебе не поможет", – добавил фермер.

Степанян взял этот участок в аренду у агропромышленной компании "Угренево", которая судится с администрацией Бийского района за право работать на этой земле. Суд признал сделку незаконной. Но в управлении по сельскому хозяйству Бийского района подтвердили, что этот урожай – Степаняна.

Пока непонятно, причем тут еще одна компания – "Агро Русь". Информацией о том, какое отношение организация имеет к чужому участку, Amic.ru пока не располагает.

При этом администрация самоустранилась от проблемы, заявив, что они "должны сами между собой решить этот вопрос". Судя по всему, именно из-за бездействия властей и полиции в ход идут приемы из лихих 90-х.

Портал Amic.ru направит запросы в МВД Алтайского края, а также бийскую администрацию с просьбой прояснить ситуацию. Они же не могут не помнить призывы федеральных и краевых властей о необходимости поддерживать аграриев, особенно фермеров.