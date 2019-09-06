Приложение для оформления ДТП через смартфон запустят в России

Жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 1 ноября позволят оформлять ДТП с помощью смартфона, сообщает РБК.

Они включены в пилотное тестирование мобильного приложения "Помощник ОСАГО", с помощью которого участники аварии смогут задокументировать происшествие по европротоколу без участия ГИБДД.

Программа должна быть интегрирована с пользовательскими данными Единой системы интеграции и аутентификации на Госуслугах, то есть оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале.

В этом случае каждому из них нужно будет сделать фото с места аварии и отправить через приложение.

По словам разработчиков, дистанционно оформить ДТП можно будет приблизительно за 10-15 минут. Обязательно условие такой процедуры – отсутствие разногласий у водителей по поводу обстоятельств случившегося, отсутствие пострадавших и сумма предполагаемого ущерба, не превышающая 100 тысяч рублей (в пилотных регионах – 400 тысяч рублей).

С 1 октября лимит увеличится до 400 тыс. руб. во всех регионах, если обстоятельства аварии зафиксированы и переданы через ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение.

Закон, позволяющий проводить такую процедуру, вступил в силу с 1 сентября, но создание соответствующего приложения запоздало из-за отсутствия необходимых нормативных документов.