Американец "приютил" автомобиль на собственной кухне во время урагана "Дориан"

Пользователей Сети умилило решение американца Патрика Элдриджа спрятать свой автомобиль у себя на кухне во время урагана. Фотографиями припаркованной в доме машины поделилась в Facebook супруга Патрика – Джессика.

Пост стал вирусным, семейная пара не ожидала такой популярности. По словам Джессики Элдридж, машина заняла не так много места: "Надеюсь, Патрик скоро уберет оттуда автомобиль сразу как стихнет ветер. На кухне есть место, машина не мешает передвижению, но мои собаки в недоумении".

Ураган "Дориан" тем временем двигается на север страны в сторону Новой Англии. По последним данным, на Багамских островах от стихии погибли по меньшей мере 30 человек.