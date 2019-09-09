Осенью особенно хочется тепла, уюта, заботы и нежности, а значит, самое время отправиться на выставку-распродажу мехов в Барнауле, где в широчайшем ассортименте представлены изделия знаменитой Кировской меховой фабрики.

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Ни для кого не секрет, что самые лучшие, теплые, качественные меха – в России, а именно – в северной ее части. Кировская меховая фабрика – это не только современное, по последнему слову техники производство, это производство, на котором пользуются секретами местных скорняков, дошедшими из глубины веков.

На выставке-распродаже в Барнауле можно насладиться роскошным выбором шуб, полушубков, жакетов и жилетов, а также головных уборов из различных видов меха. А какой вариант выбирать – решать вам!

Лисица, норка или нутрия: что выбрать

Лисица – один из самых ярких во всех смыслах этого слова видов меха. Лиса – пушной зверь с густым и достаточно теплым мехом, который от природы обладает необычной расцветкой. Самая востребованная и дорогая – огневка: микс оранжево-красного с белым и коричневым делает ее мех пылающим, словно костер. Кстати, не стоит путать его с рыжей лисицей, в окрасе которой просто преобладает оранжевый цвет.

Весьма популярна и черно-бурая лиса, поскольку в качестве отделки (капюшон) она идеально сочетается с различными окрасами норки. Финская лиса и лиса-крестовка также используются при пошиве шуб и полушубков. Покупая изделие из меха лисицы, стоит знать, что в такой одежде не страшны сильные морозы, носкость шубы достигает шести сезонов, однако шубка длиной до колен или полушубок до середины бедра не будут легкими, поскольку высокая густота меха дает вес.

Норка – фаворит коллекций на протяжении многих сезонов. Причин тому масса: многообразие природных расцветок, легко поддающийся искусственной окраске мех, носкость выше среднего – 8-10 сезонов, легкость, теплота.

Нутрия по популярности постепенно набирает обороты. И это не случайно: благодаря современным технологиям – стрижке и выщипыванию – мех водолюбивого зверька утратил грубые остины, которые придавали материалу вес и неэстетичность. Современные шубки из стриженой нутрии легкие, мягкие, с легким блеском, теплые и при этом намного дешевле норки.

Распродажа со скидками до 50%

Шубы модельного ряда сезона 2018 будут продаваться с жаркими летними скидками до 50%. Это отличная возможность приобрести изделие фабричного качества по низкой цене. Всего по сниженным ценам будет представлено порядка 500 изделий.

Мы ждем вас 10-12 сентября 2019 года по адресу: г. Барнаул, ДК Моторостроителей, ул. Германа Титова, 50А.