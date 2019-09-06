Власти выделили деньги на ввоз запрещенных лекарств для тяжелобольных

Правительство выделило из резервного фонда свыше 26 млн рублей на ввоз в Россию незарегистрированных в стране препаратов, которые необходимы для лечения тяжелобольных пациентов, сообщает РИА "Новости".

Право на ввоз дали ФУП "Московский эндокринный завод". Ему будут компенсировать средства, потраченные на закупку.

В первую очередь речь идет о диазепаме, мидазоламе и фенобарбитале, которые призваны облегчить страдания детей с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромом.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил наладить производство таких препаратов в России до 2023 года.

Проблема стала актуальной после нескольких уголовных дел, возбужденных против россиян, которые пытались приобрести за рубежом рекомендованные врачами противосудорожные препараты.

Так, ранее замдиректора фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила в своем Facebook о задержании на почте матери больного ребенка, которая пыталась получить лекарство, заказанное через интернет. Было возбуждено уголовное дело.

И месяца не прошло с того момента, как была задержана другая женщина, которая также хотела приобрести это лекарство. Ее девятилетняя дочь перед смертью две недели билась в судорогах, девочку даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло.