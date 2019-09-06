Власти выделили деньги на ввоз запрещенных лекарств для тяжелобольных

Правительство выделило из резервного фонда свыше 26 млн рублей на ввоз в Россию не зарегистрированных в стране препаратов, которые необходимы для лечения тяжелобольных пациентов, сообщает РИА Новости.
Право на ввоз дали ФУП "Московский эндокринный завод". Ему будут компенсировать средства, потраченные на закупку.
В первую очередь речь идет о диазепаме, мидазоламе и фенобарбитале, которые призваны облегчить страдания детей с хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил наладить производство таких препаратов в России до 2023 года.
Проблема стала актуальной после нескольких уголовных дел, возбужденных против россиян, которые пытались приобрести за рубежом рекомендованные врачами противосудорожные препараты.
Так, ранее замдиректора фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила в своем Facebook о задержании на почте матери больного ребенка, которая пыталась получить лекарство, заказанное через интернет. Было возбуждено уголовное дело.
И месяца не прошло с того момента, как была задержана другая женщина, которая также хотела приобрести это лекарство. Ее девятилетняя дочь перед смертью две недели билась в судорогах, девочку даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло.
Комментарии
26 млн рублей на всю Россию? Вот шедрость. Да глава государства 100 млрд рублей Монголии выделил.