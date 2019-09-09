15 сентября 2019 года при информационной поддержке Радио Дача Барнаул в нашем городе пройдет фестиваль барбекю "Парк гриль".
Любители блюд на огне и настоящие гурманы смогут продегустировать разнообразные мясные стейки, блюда из рыбы и овощей либо попробовать их по приемлемым ценам. Угощение для себя найдет каждый!
В программе мероприятия:
- блюда на мангале и гриле;
- мясо на вертеле;
- конкурс по скоростному поеданию еды "Суперобжора 2019";
- шоу-программа на главной сцене;
- развлечения для всей семьи.
Организаторы фестиваля и Парк спорта приглашают всех барнаульцев и гостей столицы с 12 до 18 часов провести время сытно и вкусно!
Приходите голодными по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов 12в, Парк спорта.
Вход свободный!
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