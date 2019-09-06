Три участка дорог под Барнаулом перекроют 9 сентября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог в понедельник, 9 сентября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 14:10 до 17:10 ограничат движение на 257-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Контошино.

С 14:10 до 17:10 ограничат движение на автодороге полевой район (н.п. Контошино) – н. п. Контошино – н.п. Озеро Красилово.

С 17:10 до 14:10 ограничат движение на 258-м км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 267-й км автодороги Р-256.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.