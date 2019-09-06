Молодой человек с татуировками на руках пропал в Барнауле

27-летнего Тараса Васильева разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели почти месяц назад – 9 августа 2019 года.

С тех пор о местонахождении молодого человека ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост – 182 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. На руках татуировки. При себе имел рюкзак.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112). Они уточняют, что парень может находиться в Республике Алтай.