Написать своим друзьям рукописные открытки предлагают "Катунь 24" и "Почта России"

В день рождения Барнаула, 7 сентября, телеканал "Катунь 24" и "Почта России" проводят акцию "С любовью к родному городу".

"Встречаемся с 10:00 до 13:00 возле здания Главпочтамта (пр. Ленина, 54). Вас ждут мастер-классы, игры, розыгрыш призов. И, конечно, вы сможете написать поздравления своим родным и близким на наших фирменных открытках", – говорится в сообщении телеканала.

"Почта России" доставит открытки в любую точку страны бесплатно. За открытки поблагодарили барнаульскую художницу Евгению Октябрь.