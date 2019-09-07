Какие дороги перекроют в Барнауле в День города и когда их откроют

В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города в Барнауле 7 сентября будут перекрыты несколько участков главных улиц. Рассказываем, какие и на сколько:

В субботу, 7 сентября, с 8:00 до 22:30 будет закрыта для транспорта площадь Сахарова.

С 9:00 до 19:00 нельзя будет проехать на машине по проспекту Ленина от площади Октября до ул. Никитина.

Обратите внимание: нечетную сторону Ленина в границах улиц Молодежной и Димитрова откроют для транспорта позже на два часа: в 21:00.

В Октябрьском районе с 19:00 до 23:00 в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыт участок четной стороны проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.

С 14:00 до 22:30 перекроют улицу Георгия Исакова в районе площади Мира. Здесь будет организована праздничная площадка Ленинского района.

Помните, что сегодня праздник, а потому будьте снисходительны и внимательны на дорогах. Заранее выбирайте пути объезда.

Также изменится и маршрут общественного транспорта. Узнать, как будет ходить транспорт, вы можете из слайдера внизу: