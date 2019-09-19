Высоко сижу, далеко гляжу. Почему барнаульские застройщики облюбовали Гору

Сразу пять крупных барнаульских застройщиков возводят в нагорной части Барнаула жилые комплексы. Такой массовый интерес к территории возник впервые, до этого на Горе велась точечная застройка. В начале двухтысячных ныне обанкротившийся застройщик "Строительное управление Алтайского моторного завода" возвел два элитных комплекса на Змеиногорском тракте, 69л и 71а. Компания планировала продолжить застройку на Горе, однако кризис 2008 года этому помешал. Позже точечные объекты возводили "Карнеол" и ЖСК "Змеиногорский". Сейчас же здесь работают "Регионстрой", "Строительный камень", "Домстрой-Барнаул", "Барнаулкапстрой", "Сибирия". Что именно они строят в этом районе, какие новые кварталы и жилищные комплексы уже в ближайшие годы появятся в нагорной части, рассказывает Amic.ru.

ЖК "Парковый"

В чем особенность проекта?

Осенью 2018 года в нагорной части алтайской столицы "Барнаулкапстрой" приступил к возведению ЖК "Парковый". Он не будет многолюдным, в трех восьмиэтажных домах запроектировано 232 квартиры площадью от 39 до 117 квадратных метров. В спальных комнатах больших квартир предусмотрены отдельные гардеробные. Дома возводят из кирпича, лоджии — с витражным остеклением.

Под дворовым пространством запроектирована подземная автостоянка на 91 машино-место, на территории построят и автономную газовую котельную.

Кстати, строительство микрорайона "Барнаулкапстрой" ведет не на средства дольщиков, а на собственные и кредитные.

"ЖК "Парковый" стал первым за Уралом жилым комплексом, строящимся с использованием эскроу-счетов. Он входит в перечень проектов жилищного строительства в рамках реализации пилотного проекта Сбербанка по проектному финансированию. Это второй в России проект, реализованный Сбербанком по счетам эскроу, отметили в компании.

Застройщик планирует сдать дома в IV квартале 2020 года.

Записаться на экскурсию и узнать подробнее о ЖК "Парковый" можно по телефону 252-337 и по адресу Папанинцев, 114.

ЖК "Хорошоево"

В чем особенность проекта?

Один из проектов в этой части города – жилой район "Хорошоево" от компании "Домстрой-Барнаул". Первые два дома возводятся на ул. 6-я Нагорная, 15г/8 и 15г/9. В мае 2019 года компания оформила в аренду участки по ул. Моховая Поляна, 15г/10 и 15г/6, поэтому вскоре начнет строительство второй очереди проекта. Кстати, компания стала первой, добровольно перешедшей на проектное финансирование.

Два первых дома, строительство которых уже ведется, идентичны. 16-этажные "близнецы" имеют монолитно-каркасные башни и фасады с витражным остеклением лоджий. Всего в комплексе запланировано 11 домов, собственная газовая котельная, позволяющая экономить до 30% на коммунальных платежах. В домах будут просторные холлы и лифтовые площадки, при этом ни одна квартира не примыкает к лифту.

В двух строящихся домах – 116 квартир. Есть в проекте одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Последние этажи (15-16) занимают четыре двухуровневые квартиры: две двухкомнатные и две пятикомнатные.

"В одном из домов квартиры первого этажа будут иметь отдельный выход в палисадники. На сайте комплекса "Хорошоево.рф" можно выбрать вид из окна и подходящую планировку", – отмечает руководитель отдела продаж "Домстрой-Барнаул" Екатерина Аксенова.

Микрорайон находится в зеленой зоне, в непосредственной близости от Змеиногорского тракта. В 50 метрах от домов есть выход к Трассе здоровья. На территории комплекса появятся асфальтированные дороги, парковки, зоны отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки.

"Строительство "Хорошоево" не связано с вырубкой деревьев – работы ведутся в пределах пятна застройки, свободного от деревьев. Существующая липовая аллея, проходящая сквозь квартал, будет сохранена и станет еще одной достопримечательностью микрорайона", – добавляет Аксенова.

Сдать первые два дома планируют в IV квартале 2020 года.

Почему компания строит на Горе?

"Район отличается естественными климатическими свойствами: здесь всегда свежий воздух, который обеспечивается близостью бора. Также нагорная часть привлекательна из-за отсутствия сильной транспортной загруженности, особенно в сравнении с иными районами города, наличием свободных территорий для качественной квартальной застройки. Сегодня в Барнауле у покупателя есть множество конкурентных вариантов новых квартир, поэтому критерием выбора выступают не только цена и характеристики ЖК, но и локация, соседство и другие параметры", – считает Екатерина Аксенова.

ЖК "Нагорный"

В чем особенность проекта?

Компания "Регионстрой" возводит 17-ти этажный дом с витражным остеклением лоджий и закрытой территорией по ул. Аванесова, 44.

Здание возводят по бескаркасной технологии из кирпича. Наружные стены утеплят и облицуют еще одним слоем кирпича. Планировка разнообразна: застройщик предусмотрел варианты от одно- до четырехкомнатных квартир.

На территории жилого комплекса "Нагорный" будут расположены современная и безопасная детская площадка, игровые и спортивные комплексы, тренажеры для детей и взрослых, подземная парковка на 72 машино-места, газовая котельная, трансформаторная подстанция.

"В облике фасада используются классические принципы строительства, которые являются сегментом надежности дома. В работе над проектом привлечены не только архитекторы, но и специалисты внутреннего дизайна для проработки эстетической стороны мест общего пользования", – отмечают в отделе продаж.

Компания "Регионстрой" не использует кредитные средств и работает без эскроу-счетов, что позволяет удерживать приемлемые цены на квартиры.

Сдать дом планируют во II квартале 2022 года.

Почему компания строит на Горе?

В "Регионстрое" отметили, что район Змеиногорского тракта отличается экологичностью и доступностью проведения досуга недалеко от дома.

"Барнаульцам по душе соседство с реликтовым бором, санаториями, лыжной базой, горнолыжным комплексом. Этот район привлекателен для проживания и популярен у населения", – отметили в отделе продаж.

ЖК "Мечта"

В чем особенность проекта?

В начале 2019 года компания "Строительный камень" приступила к возведению ЖК "Мечта" на Змеиногорском тракте, 82. Проект представили на градостроительном совете еще в 2017 году. Тогда архитекторы похвалили выбранный застройщиком классический стиль здания.

Технология строительства – новая для нашего рынка. Компания, в состав которой входит завод панельного домостроения КЖБИ-2, использует для возведения дома однослойные и многослойные панели собственного производства на основе серии 97/87. Эти панели сохранили все преимущества двух серий, но зато лишены большинства "слабых мест" домов 97-й серии. К ним относится, например, лестница из шести ступеней при входе в подъезд. Во всех панельных домах она затрудняет выход на улицу мамам с колясками, людям с ограниченными возможностями. В новом доме этой лестницы не будет.

В 17-этажном жилом комплексе спроектировано 316 одно-, двух, трехкомнатных квартир общей площадью от 26,5 до 84 квадратных метров. Застройщик отмечает, что в этом проекте 17 планировок "на самый изысканный вкус". Кстати, на данный момент все 17 этажей возведены, в квартирах вставлены окна, и теперь компания приступает к фасадным и отделочным работам.

"Комнаты просторные, например, зал в евроквартире имеет площадь от 17 до 26 квадратных метров. Застройщик берет на себя обязательство по установке турецкой сантехники, качественных входных дверей, монтажу электроразводки по квартире и установке электросчетчиков. Также в квартирах предусмотрено витражное остекление", – рассказала Amic.ru Надежда Михнюк, руководитель отдела продаж компании "Строительный камень".

Объект планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.

Почему компания строит на Горе?

Застройщик пояснил, что в этом районе увидел экономическую привлекательность. И уверен, что не прогадал.

"Спрос есть, квартиры продают хорошо. Здесь хорошая транспортная развязка, близость к центру города, где в основном работают или учатся наши покупатели", – отметила Надежда Михнюк.

ЖК "Барнаульский лес"

В чем особенность проекта?

В мае 2019 года компания "Сибирия" объявила о строительстве жилого комплекса "Барнаульский лес". В двух домах спроектированы квартиры площадью от 22 до 100 квадратных метров. Стены монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Фасады двух домов выполнены в едином стиле. На крыше домов разместят собственную газовую котельную.

Особенность микрорайона – его территория. На площади 1 гектар разместят искусственный водоем, велосипедные и пешеходные дорожки, детскую площадку, спортивные зоны для мини-игр, беседки с барбекю. Сдать дома в эксплуатацию компания планирует в IV квартале 2021 года.

Почему компания строит на Горе?

В "Сибирии" рассказали, что выбирают для застройки районы близкие к центру города.

"Уже несколько лет основная специализация строительной компании "Сибирия" – это строительство домов, расположенных близко к исторической части центра Барнаула", – рассказали в пресс-службы компании.

Один из перспективных районов

На территории Горы администрацией города спроектированы два квартала под жилую застройку. Об этом 21 августа на круглом столе "Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства" сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрий Арестов.

Он отметил, что в городе заканчиваются земельные участки под жилищное строительство. Поэтому в ближайшие несколько лет дома и кварталы начнут возводить на новых землях, в том числе и на Горе.

"Подготовлены проекты планировок и эскизы застройки микрорайонов Строитель, Нагорный-1, Нагорный-2, Обской бульвар, территории, ограниченной улицами Молодежная, Челюскинцев, переулком Ядринцева, проспектом Строителей, а также участка в границах улицы Челюскинцев, переулка Ядринцева, улицы Партизанской и Папанинцев. Требуют доработки и не утверждены проекты планировки микрорайонов Поток, Северо-Западный. Таким образом, площадь перспективных земель под многоэтажное строительство составляет более 450 гектаров", – сообщил Арестов.

"Новый Генплан Барнаула определил район Нагорный в качестве одного из пяти планировочных территорий для жилищного строительства. Планируется продлить и расширить улицу Мамонтова до Ленточного бора, что увеличит пропускную способность нагорной части Барнаула. Генплан таким образом сочетает необходимость сохранения зеленых зон в нагорной части и развитие жилищного строительства", – резюмирует руководитель отдела продаж "Домстрой-Барнаул" Екатерина Аксенова.

Интересный факт

По информации баранульских риелторов, город разделен на множество микрорайонов. Среди них ВРЗ, Моховая поляна, Поток, АЗА, Ближние Черёмушки, посёлка Ерестной, Мастерские, Новостройки, Озерный, Сулима, Дальние Черемушки, Жилплощадка, Центр и другие.