"Город. Слушай!". История третья. Старый базар

Скачать эпизод 3 "Старый базар".

Первый рынок в городе появился в 1748 году между рекой Барнаулкой и деревянной Петропавловской церковью. Торговали здесь всем подряд. Городские власти полвека пытались навести порядок на базаре. Этого у них так и не получилось. Почему? Слушайте в нашей шумной истории про Старый базар.

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