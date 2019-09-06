Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что получил от Маска электрокар в подарок.

"Ох нет", — лаконично ответил на вопрос одного из пользователей соцсети Twitter американец.

Ранее белорусский лидер рассказал о том, что поддерживает идею пользоваться экологичным транспортом. По его словам, он даже хотел добираться на работу на велосипеде, но президент Украины Владимир Зеленский его в этом опередил.

"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил", — заявил Лукашенко в эфире телеканала СТВ.