У россиянки забрали ребенка в Италии. Она хотела его увезти

Россиянка Анна Варганова взывает о помощи – итальянская социальная служба забрала у нее пятилетнего сына и не позволяет общаться с ним больше 20 минут в неделю, сообщает телеканал "360".

Официальная причина такого решения: отсутствие должных условий для жизни ребенка (женщина проживает в общежитии).

Но мать уверена, что истинная причина совсем другая, ведь мальчика у нее забрали сразу после того, как она сообщила о желании вернуться в Россию.

Так как у сына российское гражданство, а отец-итальянец отказался признавать его своим ребенком, Варганова имела на это полное право.

К тому же в России были более подходящие условия. В городе Энгельс есть квартира, где неполная семья могла проживать.

Но планам не суждено было осуществиться. Женщину вызвали в миграционный центр, а ребенка, по ее словам, забрали, пока она там находилась. Три дня ей никто не говорил, где искать сына. Все это время мальчика настраивали против матери, считает женщина.

"Ребенок чувствует себя ужасно. Я даже не знаю, где он, — рассказала Варанова. — Я приезжаю — его ведут как под конвоем. Они настраивают его против меня. Они говорят: "Это мама тебя бросил".

Она считает, что его забрали, чтобы за деньги отдать в семью итальянцев. Россиянка утверждает, что за это некоторые богатые семьи готовы отдать крупную сумму денег.

"Не ребенку они хотят помочь, а заработать. Очень многие бесплодные итальянки ждут не дождутся такого случая", — уверена Варганова.

Она обратилась в российское посольство в Италии. Там ее попросили перевести на русский язык решение итальянского суда по ее делу, чем она и занимается.

"Ребенок сейчас погибает. Вянет как цветок, — утверждает гражданка. — Я хочу его спасти и уехать в Россию".