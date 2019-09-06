Алтайский край – один из 49 регионов, где для дольщиков открыли счета эскроу

С 1 июля 2019 года застройщики начали привлекать деньги дольщиков через счета эскроу. Купить квартиру в строящемся доме теперь можно только по новой схеме.

Как следует из опубликованного Центробанком отчета, по данным на 26 августа такие счета открыты в 49 из 85 регионов, в том числе и Алтайском крае.

По остатку средств на счетах эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве региона находится 28 месте. Общая сумма в крае составила 112,4 млн рублей.

Всего по России открыто свыше 10 тысяч эскроу-счетов. Остаток на них превышает 30 млрд рублей.

Лидером по этому показателю стала Москва (остаток 13,4 млрд рублей), Ленинградская (1,8 млрд рублей) и Московская (1,7 млрд рублей) области.

Счет эскроу – это специальный счет для расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что средства, которые на нем хранятся, автоматически переходят от одного владельца к другому, когда выполнены определенные условия.

Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать только после исполнения договора. Банк здесь выступает как независимый посредник. Он следит за выполнением этих условий. Счетами эскроу пользуются и компании – например, при оплате товаров и услуг партнеров.