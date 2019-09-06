Женщину с татуировкой на руке две недели ищут в Барнауле

Жительница Барнаула Галина Черепанова безвестно пропала 24 августа, сообщает сообщество "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте". Ее можно узнать по татуировке на левой руке в виде песочных часов.

Рост 32-летней горожанки составляет 172 см. У нее крашеные светлые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения она, предположительно, была одета в черную футболку, вязаный кардиган и черно-белую юбку.

Волонтеры призывают всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении женщины либо обстоятельствах ее исчезновения, позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

Отметим, что в том же месяце в Барнауле без вести пропал парень с татуированными руками. Его до сих пор не нашли.