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Томскому подростку грозит колония за угрозы водителю, сбившему щенка

, ИА "Амител"
Автолюбитель насмерть задавил животное, а потом написал заявление в полицию на его хозяина
Фото: bashinform.ru

Фото: bashinform.ru

16-летний житель Томска стал фигурантом уголовного дела после того, как не сдержал эмоции, когда его трехмесячного щенка возле гаража насмерть сбил водитель джипа, сообщает "ТВ2 Томск".

Сам подросток утверждает, что ударил по капоту машины, пытаясь спасти любимого питомца. Водитель же настаивает: юноша не только нанес повреждения автомобилю, но и угрожал убийством.

Следователи подкрепили к делу об умышленном повреждении имущества и угрозе убийства показания как потерпевшего автолюбителя, так и пассажира, сидевшего рядом с ним.

"Следователь говорит, что мы сами виноваты: собака была не привязана и без намордника. Ну какой намордник, это же щенок, меньше 40 см в длину, – рассказывает отец подозреваемого. – Они говорят, что мой сын матерился, хватался за топор".

Этих показаний хватило, чтобы возбудить дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Ее санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, водитель требует возмещения материального ущерба, который он оценил в 14 тысяч рублей.

Сам фигурант уголовного дела отрицает, что стремился повредить чужое имущество и запугать его владельца.

"Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал, – утверждает подросток. – Но он не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть".

Отец с сыном ничего не требуют от сбившего собаку мужчины. Хотят лишь одного – чтобы подростку не губили жизнь судимостью. Тем более что они уверены в его невиновности.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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