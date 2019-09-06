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Илья Азар подал жалобу в СК на задержавших его полицейских

, ИА "Амител"
Журналист считает, что они превысили полномочия и оставили в опасности его дочь
Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Спецкор "Новой газеты" Илья Азар написал заявление в Следственный Комитет, в котором пожаловался на задержавших его полицейских, сообщает издание.

Журналист попросил проверить их действия на признаки уголовно-наказуемых преступлений, в том числе оставление в опасности (ст. 125 УК) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).

По его словам, во время задержания 2 сентября он проинформировал встретивших его в подъезде стражей правопорядка о находящейся в доме малолетней дочери.

Журналист попросил их дождаться жены, чтобы ребенок не остался без присмотра, но они проигнорировали его доводы.

Напомним, Азару грозит до 300 тысяч рублей штрафа за фото, на котором он кушают мороженое. На заднем плане правоохранители увидели митингующих, и усмотрели в этом доказательство административного нарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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