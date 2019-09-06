Видео драки и давки на распродаже во Владикавказе попало в Сеть

Давка и драка в торговом центре "Столица" во Владикавказе попали на видео. Запись инцидента попала в интернет и быстро распространилась по различным группам в соцсетях.

Инцидент прокомментировала ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Дзерасса Дзестелова.

По ее словам, в результате происшествия никто не пострадал. Но здоровье людей было под угрозой, так как некоторые падали под натиском толпы, в связи с чем власти призвали бизнесменов при таких акциях обеспечивать порядок и безопасность посетителей.

"Мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения", — заявила Дзестелова.