У жительницы Приамурья забрали детей за воспитание "кулаками"

Жительницей Амурской области заинтересовались следователи после видеозаписи, на которой она бьет и материт годовалую дочь за то, что та измазалась в золе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, по результатам проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело. По версии следователей, она не исполняла обязанности по воспитанию ребенка.

Правоохранители установили, что 24 августа селянка в нетрезвом виде жестоко обращалась с дочерью, причинив ей страдания.

Органы опеки изъяли у подозреваемой двоих детей: пострадавшую девочку и ее пятилетнего брата.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством СУ СКР по Амурской области.