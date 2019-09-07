Дом купцов Морозовых продают в Барнауле за 25 миллионов рублей

Историческое здание входит в программу "Барнаул – горнозаводской город" / Фото: avito.ru
В Барнауле выставлен на продажу дом купцов Морозовых – двухэтажное отдельно стоящее здание в историческом центре города по адресу Льва Толстого, 33. Объявление опубликовано на сайте "Авито".
"Двухэтажный дом напротив бывших морозовских магазинов (на ул. Льва Толстого), где располагался торговый центр "Империал", был построен в начале XX века и тоже принадлежал знаменитому купеческому семейству Морозовых, только служил не для торговли, а в качестве жилья", – говорится в объявлении.
Также отмечается, что историческое здание входит в программу Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город", которая формируется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего въездного туризма в России". Цель масштабного проекта – на основе уникального историко-культурного наследия сформировать широко востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона.
"Купив этот объект, вы приумножите свой капитал, благодаря той атмосфере, которая до сих под витает в стенах этого здании. Подходит под любой вид деятельности, будь то офис, банк, магазин или клиника. Документы готовы к сделке, все в собственности", — добавил автор объявления.
Площадь здания — 960 квадратных метров. Цена — 25 миллионов рублей.
Ранее в Барнауле снесли усадьбу купца Михайлова, которая была построена в начале ХХ века. На этом месте появится новое здание для региональной прокуратуры.
Андрей Григорьевич Морозов был известной в Барнауле личностью, одним из богатейших людей города. Он основал торговый дом "А. Г. Морозов с сыновьями", филиалы которого работали как в Барнауле, так и в других городах и районах края. Магазины торговали различными товарами: одеждой, обувью, тканями, посудой, скобяными изделиями, винами, зерном, сельхозтехникой. В 1914 году компания Морозова заняла первое место в Барнауле по оборотам торговли. Сыновья купца тоже не жаловались на нехватку денег. Так, Михаил купил первый в городе автомобиль.
Комментарии
Цель масштабного проекта — на основе уникального историко-культурного наследия сформировать широко востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона.
Подобные строения есть в очень многих городах. Создать туристкий продукт широкого потребления на основе того, что интересно довольно узкому кругу лиц - это глупость.
Какое у нас жадное и глупое государство
7.09.2019 09:58
Пионер
Это точно! "туристкий продукт" он или есть, или его нет! Можно только улучшать или ухудшать своими действиями. Для принимающих решения , даю бесплатный , патриотический , совет - Для создания нового туристкого продукта, кроме вливания приличных (!) денег, необходимо хотя бы три условия из пяти - природа и ландшафт местности, изюминка зодчества, истороизм места или хотя бы легендвы и мифы, возможность быстрой по времени для туристов смены места посещения, национальные или региональные особенности кухни.
Ну и кому, а главное зачем нужно это здание? Под торговлю оно не пригодно, так как потока людей там теперь нет. Под жильё, дорого и не удобно.
Интересна судьба здания купца Сухова оно много лет числилось как памятник архитектуры, а теперь вроде как это уже и не здание, а сооружение, не памятник архитектуры. Ещё лет через 10 это просто участок земли будет?
Думаете, просто скинуть тяжелый неликвид? Внешний вид изменять нельзя, его надо поддерживать.
Поэтому и приходится сочинять бредовые мульки "чтобы в будущем приумножить свой капитал".
Такие здания - как чемодан без ручки, тяжело нести и бросить жалко