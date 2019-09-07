Дом купцов Морозовых продают в Барнауле за 25 миллионов рублей

Историческое здание входит в программу "Барнаул – горнозаводской город" / Фото: avito.ru

В Барнауле выставлен на продажу дом купцов Морозовых – двухэтажное отдельно стоящее здание в историческом центре города по адресу Льва Толстого, 33. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

"Двухэтажный дом напротив бывших морозовских магазинов (на ул. Льва Толстого), где располагался торговый центр "Империал", был построен в начале XX века и тоже принадлежал знаменитому купеческому семейству Морозовых, только служил не для торговли, а в качестве жилья", – говорится в объявлении.

Также отмечается, что историческое здание входит в программу Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город", которая формируется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего въездного туризма в России". Цель масштабного проекта – на основе уникального историко-культурного наследия сформировать широко востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона.

"Купив этот объект, вы приумножите свой капитал, благодаря той атмосфере, которая до сих под витает в стенах этого здании. Подходит под любой вид деятельности, будь то офис, банк, магазин или клиника. Документы готовы к сделке, все в собственности", — добавил автор объявления.

Площадь здания — 960 квадратных метров. Цена — 25 миллионов рублей.

Ранее в Барнауле снесли усадьбу купца Михайлова, которая была построена в начале ХХ века. На этом месте появится новое здание для региональной прокуратуры.

Андрей Григорьевич Морозов был известной в Барнауле личностью, одним из богатейших людей города. Он основал торговый дом "А. Г. Морозов с сыновьями", филиалы которого работали как в Барнауле, так и в других городах и районах края. Магазины торговали различными товарами: одеждой, обувью, тканями, посудой, скобяными изделиями, винами, зерном, сельхозтехникой. В 1914 году компания Морозова заняла первое место в Барнауле по оборотам торговли. Сыновья купца тоже не жаловались на нехватку денег. Так, Михаил купил первый в городе автомобиль.