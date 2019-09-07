"Бийск – старейший в регионе": Томенко посетил наукогоград, которому сегодня 310 лет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 310-летию Бийска, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

"Оба города, Бийск и Барнаул, любимы нами и занимают важное место в жизни региона, а во многом задают ритм жизни всего края", – подчеркнул Томенко.

Напомним, сегодня День города также отмечает Барнаул. Столице Алтайского края исполняется 289 лет, с чем город губернатор также поздравил.

Вместе с Томенко Бийск посетил председатель АКЗС Александр Романенко.

Основные события в наукограде проходят на Петровском бульваре. Выставки и мастер-классы, развлекательные и театрализованные площадки начали работать с 10 часов.

В 11 часов от администрации города стартует костюмированный парад "Бийск – наукоград. 310 шагов в будущее", иллюстрирующий историю города. На Петровском бульваре пройдет торжественное мероприятие, посвященное юбилею города, и концертная программа заслуженного коллектива народного творчества России и Алтайского края русского народного хора "Голоса Сибири".

В это же время на бульваре начнется турнир по фехтованию на шпагах "Меч в камне". Ближе к обеду к публике выйдет театр "Куклы-великаны". Также состоится фестиваль национальных культур. Завершающим аккордом первого дня праздника станет бал.

В воскресенье, 8 сентября, концерты и развлечения пройдут в нескольких точках города. Главной музыкальной площадкой станет микрорайон Зеленый Клин, где местные коллективы будут выступать с 12 часов. Вечером там выступит экс-солистка группы "Тутси" Ирина Ортман. Фейерверк начнется в 22 часа 30 минут.