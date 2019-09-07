Россия и Украина обменялись заключенными. Самолет с освобожденными прилетел в Москву

Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

"Можно сказать, что обмен завершен. Самолеты еще в воздухе, но скоро приземлятся в Москве и Киеве", — сказала Москалькова.

В Twitter посольства России на Украине также появилось сообщение: "Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались".

Пока неизвестно, сколько человек передала каждая из сторон и кто именно вошел в обменные списки.

На сайте посольства России говорится, что "в соответствии с договоренностями о взаимном освобождении удерживаемых лиц, достигнутыми по линии профильных структур и уполномоченных по правам человека Российской Федерации и Украины, группа наших соотечественников в составе 35 человек 7 сентября вылетела спецрейсом из аэропорта "Борисполь" в Москву".

При этом на опубликованной дипломатами фотографии 24 россиянина.

Спецборт отряда "Россия", вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, уже приземлился в Москве, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в списке может оказаться и житель Алтайского края Виктор Агеев.