Чиновников уличили в подставных детях при открытии детсада в Татарстане

Дошкольников и их родителей в селе Куюки под Казанью не пустили на торжественное "завершение строительства" детского сада, зато показали по телевидению сюжет со счастливыми детьми, которые мастерили поделки, встречали чиновников хлебом-солью и демонстрировали творческие номера, сообщает "Вечерняя Казань".

"Дети подставные", – уличили чиновников сельчане, которые простояли у калитки дошкольного учреждения, пока внутри проходило торжество.

Около 20 мам с детьми внутрь попросту не пустили. Говорят, что небезопасно там сейчас находиться.

По словам одной из женщин, к ним вышел руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин и сказал, что это пока еще не открытие, а завершение строительства садика.

"Мы сказали, что тоже хотим посмотреть, как там внутри, – рассказывает местная жительница. – Он замялся и говорит, мол, не надо нам туда идти, там еще рабочие ходят, недоделки устраняют, грязно".

По их словам, чиновник заверил, что пойти в детсад дети смогут не раньше чем через два месяца, а нормальную дорогу к нему ждать и вовсе не меньше года.

Журналисты задали вопрос представителю администрации Пестречинского района, кто эти дети, которые встречали чиновников.

"Это были ребята из нашего хореографического ансамбля, который занимает призовые места в республике, – ответил чиновник. – Они приехали, исполнили два номера и уехали".