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Чиновников уличили в подставных детях при открытии детсада в Татарстане

, ИА "Амител"
Будущих воспитанников учреждения на торжество не пустили – грязно

Дошкольников и их родителей в селе Куюки под Казанью не пустили на торжественное "завершение строительства" детского сада, зато показали по телевидению сюжет со счастливыми детьми, которые мастерили поделки, встречали чиновников хлебом-солью и демонстрировали творческие номера, сообщает "Вечерняя Казань".

"Дети подставные", — уличили чиновников сельчане, которые простояли у калитки дошкольного учреждения, пока внутри проходило торжество.

Около 20 мам с детьми внутрь попросту не пустили. Говорят, что небезопасно там сейчас находиться.

По словам одной из женщин, к ним вышел руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин и сказал, что это пока еще не открытие, а завершение строительства садика.

"Мы сказали, что тоже хотим посмотреть, как там внутри, — рассказывает местная жительница. — Он замялся и говорит, мол, не надо нам туда идти, там еще рабочие ходят, недоделки устраняют, грязно".

По их словам, чиновник заверил, что пойти в детсад дети смогут не раньше, чем через два месяца, а нормальную дорогу к нему ждать и вовсе не меньше года.

Журналисты задали вопрос представителю администрации Пестречинского района, кто эти дети, которые встречали чиновников.

"Это были ребята из нашего хореографического ансамбля, который занимает призовые места в республике, — ответил чиновник. — Они приехали, исполнили два номера и уехали".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.09.2019 10:57
- гость -

Ну а что вы хотите? Если президенту позволяют вместо людей актёров использовать, то почему же этого нельзя делать другим чиновникам?

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