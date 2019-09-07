За сбор конопли в центре Камня-на-Оби задержали мужчину

Полицейские задержали мужчину на центральной улице Камня-на-Оби, которого застали 5 сентября за сбором конопли, сообщает газета "Каменские известия".
Изъятое у него вещество растительного происхождения направлено на экспертизу. Если подтвердится, что оно содержит наркотик, ему грозит административная ответственность.
Журналисты задались вопросом: почему в центре города растет конопля? Директор МУП “Горпарк” заверил сотрудников СМИ, что это временное явление – договор на ее скос заключен.
Стоимость контракта составила 20 тысяч рублей. Как только от городской администрации поступит заявка, подрядчик тут же выкосит наркотическое растение.
Напомним, в конце мая мы информировали, что газон в центре Камня-на-Оби зарос коноплей. После появившихся сообщений об этом, площадку оперативно освободили от дурман-травы организации, привлеченные администрацией Каменского района.
Там уточнили, что никакого умысла высаживать коноплю во время озеленения не было. По словам представителей власти, такая ситуация возникла из-за того, что семена были случайно завезены вместе с грунтом, а затем проросли.
Комментарии
Да в той канапле чё у нас растёт походу тетрагидроканнобиола стокаже скока опия в маке, что для кондитерки у нас продают. Так скоро начнут арестовывать за то что травы нарвал на лугу
"Директор МУП “Горпарк” заверил сотрудников СМИ, что это временное явление"
Разумеется! Скоро выпадет снег и конопля ещё пол года расти не будет.
Дурынды, нету в городе каннабиса! В школе учиться надо было. И на ваших платных юридических курсах во всяких там фазанках
Не, ну а что, дурачка, который коноплю в городе на центральной улице рвет проще же поймать, чем реального преступника.
Конопля много где растет, в Научном городке вокруг садоводств колосится переодически. Но это не та конопля, которая наркотические вещества содержит.
А вообще, конечно, заняться нечем полиции. Бабушку, помню, в далекие 90-ые за мак в огороде оштрафовали. Она сколько лет жила, знать не знала, что кроме начинки для рулетов мак еще как-то можно использовать. А с нее - штраф...