Томенко поздравил с Днем города жителей Барнаула и Бийска

Глава Алтайского края Виктор Томенко опубликовал на своей странице в Instagram поздравление с Днем города жителей двух крупнейших городов региона.

Он назвал Барнаул динамичным, развивающимся и гостеприимным городом и напомнил, что Бийск – старейший в регионе, и в этом году празднует юбилей.

"Оба города, Бийск и Барнаул, любимы нами и занимают важное место в жизни региона, а во многом задают ритм жизни всего края", – подчеркнул губернатор.

По его словам, в этих городах сформированы центры научной и культурной жизни региона, а также промышленное ядро. Глава Алтайского края выразил уверенность, что у них впереди множество ярких событий.

"А всем нам, жителям и гостям Алтайского края, желаю любить свою малую родину и никогда о ней не забывать, – написал Томенко. – Потому что, как говорил наш земляк Василий Макарович Шукшин, что-то остается в нас от родины такое, что живет в нас всю жизнь".