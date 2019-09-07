Порядок получения водительских прав может измениться в России

МВД России подготовило изменения в закон "О безопасности дорожного движения", сообщается на сайте ведомства.

Допускать к управлению грузовым и пассажирским транспортом предлагают при наличии стажа в категории "B". Изменения коснутся и минимального возраста для получения прав категории "D" и "C". Его планируют поднять до 24 лет и до 21 года соответственно.

Управлять тяжелым мотоциклом разрешат с 20 лет при наличии двух лет опыта управлением легким мотоциклом. Для них будет создана специальная категория A2. Право на управление легким мотоциклом можно будет получить с 18 лет.

Обмен иностранных водительских прав будет доступен только после прохождения обучения и сдачи экзамена.

Так же в МВД предложили не допускать к экзаменам тех, кто ранее управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.