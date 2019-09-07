Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Республике Алтай

Инцидент произошел 6 сентября в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

22-летний водитель ВАЗа, не имеющий прав на управление транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате столкновения травмы получили пассажиры и водитель ВАЗа. Пострадавших доставили в районную больницу. 26-летнему пассажиру понадобилась госпитализация.

Оба водителя, в момент совершения ДТП, были трезвые, уточнили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено административное расследования.