Подробности новой пенсионной реформы рассказали в Минфине

Законопроект с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" отправили на согласование в Минтруд, сообщает РИА "Новости".

Основной элемент нового продукта – добровольный порядок присоединения к системе накоплений. Государство гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, а для граждан будут введены налоговые вычеты, а для представителей бизнеса – налоговые льготы.

Граждане смогут присоединить к гарантированной пенсии накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

"Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ", — отмечается в сообщении Минфина.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на обсуждение с профессиональным и экспертным обществом, после чего его направят в правительство.