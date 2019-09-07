Подробности новой пенсионной реформы рассказали в Минфине

Законопроект с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" отправили на согласование в Минтруд, сообщает РИА "Новости".
Основной элемент нового продукта – добровольный порядок присоединения к системе накоплений. Государство гарантирует сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, а для граждан будут введены налоговые вычеты, а для представителей бизнеса – налоговые льготы.
Граждане смогут присоединить к гарантированной пенсии накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
"Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ", — отмечается в сообщении Минфина.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на обсуждение с профессиональным и экспертным обществом, после чего его направят в правительство.
Комментарии
"Государство гарантирует"
Что может гарантировать это государство? Что пенсионный возраст не повысят? Ну а может, что накопительную часть пенсий не заморозят?
В чём пожно похвалить наше Правительство - это в последовательности действий, невзирая на результаты и последствия!
За период "стабильности" рубль подешевел в 10 раз. Если считать в "наших" рублях, то в 1992 доллар стоил 28 копеек, сейчас стоит 66 рублей. Ну и какой дурак будет 40-45 лет работать и копить сумму в рублях?
Или мы, или они.
Если копить на пенсию, то проще съездить в отпуск, в Европу и открыть счёт в любом банке который более 300 лет существует, ну и скидывать деньги туда.
Это государство может только грабить свой народ, обманывать и унижать. Как можно верить этой власти во главе с этим президентом которые в наглую врут!!!! Президент в глаза людям говорит одно и тут же подписывает противоречащие его словам законы! Такая власть и президент заслуживают презрения!
Однажды в одной сказочной стране, один сказочный президент заявил, что пока он президент, пенсионный возраст не повысится. Свое слово он не сдержал и так и остался президентом, но запретил себя называть не хорошими словами которые обозначают человека который не держит своё слово. Но поскольку страна сказочная, то в ней жили сказочные люди, которые продолжили верить словам сказочного президента.
Каждые 5-10 лет новые пенсионные реформы.
По факту кроме силовиков и высших чиновников на пенсии все влачат жалкое существование.
Копить самому надо. Детей рожать и воспитывать. Закапывать горшки с золотом на старость.