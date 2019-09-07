"Спасите спортивную школу": коммунальщики выселяют спортшколу из помещения в Барнауле

Представители спортивной школы №10 опубликовали большое обращение к барнаульцам, с просьбой помочь им сохранить помещение для занятий.
Школа расположена в подвале здания по адресу проспект Ленина, 136 с 1985 года. Занятия посещают 370 человек в год.
"Многие из юных спортсменов — дети из социально незащищенных, малообеспеченных семей. Они тренируются в спортивных секциях бесплатно. Спортивная школа для таких детей становится домом", — пишут представители школы в обращении.
Сейчас занятия остановлены по требованию коммунальных служб. В помещении проходит магистральная труба, которая была перенесена с улицы после крупной аварии по согласованию прежнего руководства спортшколы и представителей теплоснабжающей компании. Коммунальщики считают, что теплоснабжающая труба представляет опасность для жизни и здоровья спортсменов и тренерского состава.
После переноса теплосети в помещение школы в 1998 году, никаких предписаний в адрес спортивной школы не поступало. Коммунальщики, по словам представителей учреждения, знали о нарушениях, но не предпринимали попыток вывести трубу из подвала наружу.
"На сегодняшний день теплоснабжающая компания ссылается на то, что отсутствует техническая возможность по выносу сетей и отсутствуют достаточные материальные ресурсы для выполнения работ. При этом до того как сети попали в подвальное помещение спортивной школы, иной способ пролегания теплосети имелся", — сообщается в письме.
В содержание спортшколы только за период с 2018 по 2019 год было вложено более 1,5 млн рублей. Родители и воспитанники спортивной школы выступают против того, чтобы школа покидала занимаемое помещение. В социальных сетях они просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поспособствовать в ее решении.
Комментарии
Детская спортивная школа в подвале жилого дома? Кто такое разрешил? Даже без магистральной трубы это не нормально. Подвалы постоянно топит канализацией, плохая вентиляция, грибки, плесень, вредные газы всё это разве полезно для детей?
А что Вы хотели? Это же не прокуратура, а всего лишь спортшкола
Детская спортивная школа в подвале жилого дома? Кто такое разрешил? Даже без магистральной трубы это не нормально. Подвалы постоянно топит канализацией, плохая вентиляция, грибки, плесень, вредные газы всё это разве полезно для детей?
Полезней, чем ничего. Очень много спортивных секций находятся именно в подвалах.
7.09.2019 14:30
- гость -
у нас весь спорт загнали в подвалы. В нормальных помещениях только налоговые, да прокуратуры заседают.