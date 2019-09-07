"Спасите спортивную школу": коммунальщики выселяют спортшколу из помещения в Барнауле

Представители спортивной школы №10 опубликовали большое обращение к барнаульцам, с просьбой помочь им сохранить помещение для занятий.

Школа расположена в подвале здания по адресу проспект Ленина, 136 с 1985 года. Занятия посещают 370 человек в год.

"Многие из юных спортсменов — дети из социально незащищенных, малообеспеченных семей. Они тренируются в спортивных секциях бесплатно. Спортивная школа для таких детей становится домом", — пишут представители школы в обращении.

Сейчас занятия остановлены по требованию коммунальных служб. В помещении проходит магистральная труба, которая была перенесена с улицы после крупной аварии по согласованию прежнего руководства спортшколы и представителей теплоснабжающей компании. Коммунальщики считают, что теплоснабжающая труба представляет опасность для жизни и здоровья спортсменов и тренерского состава.

После переноса теплосети в помещение школы в 1998 году, никаких предписаний в адрес спортивной школы не поступало. Коммунальщики, по словам представителей учреждения, знали о нарушениях, но не предпринимали попыток вывести трубу из подвала наружу.

"На сегодняшний день теплоснабжающая компания ссылается на то, что отсутствует техническая возможность по выносу сетей и отсутствуют достаточные материальные ресурсы для выполнения работ. При этом до того как сети попали в подвальное помещение спортивной школы, иной способ пролегания теплосети имелся", — сообщается в письме.

В содержание спортшколы только за период с 2018 по 2019 год было вложено более 1,5 млн рублей. Родители и воспитанники спортивной школы выступают против того, чтобы школа покидала занимаемое помещение. В социальных сетях они просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поспособствовать в ее решении.