Романенко: "Бийск – центр духовной культуры и науки Алтайского края и РФ"

Скикер законодательного собрания Алтайского края Александр Романенко поздравил горожан с 310-летием Бийска. Он прибыл на День города из Барнаула вместе с губернатором Виктором Томенко, который назвал наукоград первым по значению в регионе.

"Как Бия и Катунь рождают великую реку Обь, которая является символом Сибири и Алтайского края, так и рождение Бикатунской крепости, а также и города Бийска, наверное, также является рождением нашего замечательного Алтайского края", — подчеркнул Романенко.

Он обратил внимание, что совсем не обязательно быть крупнейшим по численности населения, чтобы занимать центральное значение.

"И пусть Бийск сегодня не является административным центром, не является городом-миллионником – это не беда. Город Бийск сегодня – это действительно центр, центр духовной культуры, центр науки Алтайского края и Российской Федерации", — заявил председатель АКЗС.

По его словам, местных жителей можно узнать по характеру, который веками закалялся в деятельности во благо города и региона.

"Вас, бийчан, всегда отличает сильный характер, который зарождался на полях сражений тогда, когда вы лечили, возвращали к жизни в многочисленных военных госпиталях, тогда, когда вы создавали ракетный щит нашего государства. Вы и сегодня продолжаете работать на благо развития вашего города, на благо развития нашего края", — заключил Романенко, поблагодарив за это бийчан.