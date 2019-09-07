Российских школьников освятили перед новым учебным годом

Молебен прошел в местном лицее №1 и должен был состояться в школе №2, сообщает Lenta.ru.

Информацию о подготовке к мероприятию вклеили в дневники школьников.

"6 сентября в 9.30 будет проходить освещение учеников на новый учебный год. Девочкам иметь при себе платочки." — сообщал вкладыш.

Пользователь, разместивший фото вкладыша в интернете сообщил, что разрешение на проведение обряда у родителей школьников не спрашивали. Мужчина написал заявление в департамент образования со ссылкой на закон "О свободе совести и о религиозных объединениях".