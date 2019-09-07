Картина из зерна и живые скульптуры. Что еще показали барнаульцам на День города

На Нулевом километре идет фестиваль национальных культур / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаул сегодня, 7 сентября, отмечается свое 289-летие. Праздничные мероприятия проходят по всему городу.

На Нулевом километре идет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". На площади Сахарова состоялось торжественное открытие Дня города "Мой город — лучший на Земле!" Также рядом работает выставка цветов.

Гостей праздника ждут живые скульптуры, экспозиции из цветов и аутентичная история проживающих на территории Алтайского края культур, показанная в виде их одежды, предметов быта, еды, фольклора и не только.