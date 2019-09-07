Около 5 тысяч человек пробежали "Кросс Нации" в Барнауле

"Кросс Нации" четырнадцатый раз провели в Барнауле 7 сентября. Соревнования стали частью празднования Дня города.

Участников состязания приветствовал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Он принял участие в забеге на 8 километров.

Маршрут пролегал по проспекту Ленина. Участники бежали от площади Советов до улицы Партизанской и в обратную сторону до площади Октября. Финишировали спортсмены на площади Советов.

Начальник отдела физического воспитания и спорта Минспорта региона Петр Кобзаренко сообщил, что на старт в Барнауле вышли около 5 тысяч человек.

Первым на основной дистанции — восемь километров — среди мужчин стал Роман Сародоенко. Второе место занял Роман Соколов, третьим прибежал Михаил Тайборин. Среди женщин лучший результат у Алены Клочко. Второй стала Ангелина Вилядова, третьей - Елена Пушкарь, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Победителей и призеров соревнований наградили дипломами, медалями и памятными призами.