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СМИ сообщили о начале обмена заключенными России и Украины

, ИА "Амител"
Автобусы с людьми отбыл из СИЗО "Лефортово"

Два автобуса с людьми выехали из СИЗО "Лефортово", в котором до последнего момента содержались украинские моряки, сообщает РИА Новости.

СМИ предполагают, что это свидетельствует о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной все-таки начался.

К тому же этому предшествовали помилование Зеленским людей, переговоры об освобождении которых велись, а также заявление Путина о том, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Ранее была названа предполагаемая причина, почему в ранее не состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной, который власти соседней страны анонсировали еще несколько дней назад.

Как сообщилт "Коммерсантъ" со ссылкой на источник близкий к переговорам, наиболее вероятная причина затягивания процесса – отсутствие компромисса по вопросу юридических оснований передачи осужденных.  

По его информации, украинская сторона настаивает на полном прекращении уголовного преследования, российская же – на помиловании с продолжением расследования и судебным процессом, который вынесет решение уже заочно.

Это может быть связано с трактовкой инцидента в Керченском проливе в конце ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины были конфискованы, а 24 моряка арестованы. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы.

Власти Украины настаивают на том, что конфискация судов и задержание моряков происходило на украинской территории и, следовательно, незаконно. Их позицию поддержал международный трибунал ООН по морскому праву.

Прекратить уголовное преследование моряков в связи с обменом заключенными – это все равно, что признать задержание незаконным.

В таком случае Россия лишится главного защитного аргумента в виде обвинительного решения суда, если моряки после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в числе 35 украинцев, которые могут вернуться на родину, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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