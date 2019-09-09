С 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке прошел Восточный экономический форум (ВЭФ). Мероприятие, учрежденное в 2015 году, призвано помочь развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этом году участница конкурса красоты "Мисс Русское Радио 2019" Дарья Щетинина, завоевавшая титул "Мисс Экология", отправилась на ВЭФ в составе делегации Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Она приняла участие в организуемых Минприроды мероприятиях и стала послом "Русского Радио" на этом крупнейшем деловом и культурном событии, представляя радиостанцию как активного участника организуемых министерством программ по защите экологии и дикой природы.

4 сентября, в день открытия Форума, Дарья на презентации портала национального проекта "Экология" рассказала о возможностях "Русского Радио" в сфере информационного сопровождения мероприятий проекта.

"Моя основная цель, как посла "Русского Радио" на Восточном экономическом форуме рассказать его участникам об огромной роли СМИ в кропотливой работе по защите окружающей среды, – говорит Дарья Щетинина. – По моему мнению, национальный проект "Экология" — приоритетный не только для России, но и для всего человечества. Проект нацелен на решение ряда наиболее острых экологических проблем, среди которых эффективное обращение с отходами, уменьшение загрязнения воздуха в крупных городах, повышение качества питьевой воды, сохранение флоры и фауны страны во всем ее многообразии. Главное, что в этот проект вовлечены миллионы жителей нашей страны – это совместная забота об экологии и всенародная помощь нашей природе. Я уверена, без активного участия каждого из нас реализация столь масштабных задач невозможна. И именно такое популярное СМИ, как "Русское Радио", способно донести важность этого личного вклада в общее дело до десятков миллионов жителей нашей страны".

Также 4 сентября во время торжественного приема оргкомитета ВЭФ-2019 состоялся благотворительный аукцион в поддержку редких видов животных. Дарья Щетинина стала лицом мероприятия и представила гостям аукциона уникальный лот от "Русского Радио" – "Ужин со звездой": певицей, актрисой и радиоведущей Анной Семенович.

6 сентября участников Восточного экономического форума ждала презентация шести зон экотуризма Дальнего Востока. Все эти регионы входят в зону вещания "Русского Радио". Дарья Щетинина рассказала о потенциале радиостанции в комплексной работе по развитию российского экотуризма, а также по информированию слушателей о новых экологических инициативах, проектах и идеях Минприроды.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин высоко оценивает перспективы взаимодействия радиостанции, слушателей "Русского Радио" и Минприроды России в сфере защиты окружающей среды.

"Очень важно, что средства массовой информации, в том числе и изначально развлекательные, придают столь большое значение экологической проблематике в нашей стране. Будучи крупнейшей радиосетью в мире и насчитывая более 3000 городов вещания в России, "Русское Радио" способно донести до граждан информацию о важности сохранения уникальных природных ресурсов нашей страны. Со своей стороны министерство расположено к укреплению сотрудничества с лидерами общественного мнения, с профессионалами, способными вести за собой поколения и формировать новую культуру, в том числе экологическую", – заявил министр.

Ведущие и звезды "Русского Радио" в рамках сотрудничества и взаимодействия с Минприроды в последние годы принимают активное участие в российских экологических программах: посадке лесов на Байкале, в Москве и Московской области, общегородских субботниках, экологических акциях на Дальнем Востоке и в Сочи.