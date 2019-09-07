"Сбербанк" запустил собственный сервис по доставке продуктов из магазинов

Информацию об открытии сервиса подтвердил представитель "Сбербанка". Доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре, сообщает "РБК".

Первым партнером сервиса стала компания Metro Cash&Carry. Сервис планирует работать без наценок. Стоимость продуктов будет такой же, как в магазине, а время доставки будет составлять 2 часа.

Пилот продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его масштабировать.

С кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, партнеры не раскрывают.