Житель Алтая вернется домой, если попадет в список заключенных на обмен с Россией

Уже в ближайшее время должен завершиться процесс обмена заключенными между Россией и Украиной, среди которых может оказаться житель Алтайского края Виктор Агеев.

Ранее Светлана Агеева, мать осужденного украинским судом Виктора Агеева из Алтайского края, обратилась к мировым лидерам с просьбой помочь освободить ее сына, который в январе 2018 года был приговорен украинским судом к 10 годам лишения свободы за "участие в террористической организации".

"Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — заявила Светлана Агеева.

Сейчас эти имена в числе прочих фигурируют в СМИ как те, кого помилует Владимир Путин в рамках обмена. О том, же кто поедет в обратном направлении информации крайне мало. Известно, что сделка пройдет в формате 35х35. И остается надежда, что в числе 35 россиян будет именно уроженец Алтайского края.

"В последнее время у меня появилась надежда на положительный исход дела. В конце 2017 года между сторонами конфликта в Донбассе был обмен пленными, домой вернулось больше 300 человек. Но после того, как Виктора не обменяли в конце декабря 2017 года, я живу в сплошной тревоге", — рассказала в прошлом году Агеева.

Напомним, Виктор Агеев был задержан украинскими военными в районе села Желобок в Луганской области в июне 2017 года. На суде россиянин заявил, что служил в ЛНР в качестве добровольца. В обвинительном акте украинской прокуратуры он также фигурирует в качестве контрактника "народной милиции ЛНР".