11 сентября 2019 года при поддержке Русское Радио Барнаул состоится эксклюзивный показ семейной комедии "Дорогой папа" в кинотеатре "Пионер" (пр. Ленина, 102в, 4-й этаж).

По сюжету, владелец огромной торговой сети Вадим Крылов (Владимир Вдовиченков) – лучший в своем деле. Он привык добиваться поставленной цели любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают бизнесмену найти китайского инвестора, готового стать партнером компании, оформленной когда-то на мать Крылова... Вот только перед смертью мать написала завещание и передала фирму в руки внучки – дочери Вадима, оставленной им в раннем детстве.

Недолго думая, нерадивый отец едет в родной городок, чтобы найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства стоимостью … приблизительно полмиллиарда долларов. Конечно, Вадим уверен, что все у него получится легко и просто! Вот только в мире юной девочки привычные бизнесмену методы не работают.

Русское Радио Барнаул (105.4 FM) дарит своим слушателям возможность первыми увидеть эту картину. Внимательно слушайте выпуски программы "Стол заказов" c 18:00 до 19:00, звоните в прямой эфир и выигрывайте пригласительный билет.

Перед сеансом гостей ждет праздничная развлекательная программа, музыка любимой радиостанции, подарки и конкурсы.

Предпоказ премьерной комедии пройдет 11 сентября 2019 года

Место: к/т "Пионер"

Начало праздничной программы: 19:00

Начало сеанса: 19:30