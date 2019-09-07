Премии для молодых ученых увеличили в России

Правительство России увеличило премиальные выплаты для молодых ученых с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает РИА "Новости".

Ранее размер премии составлял 500 тысяч рублей, при условии, что авторский коллектив по данной работе не превышает пяти человек.

"Постановление от 31 августа 2019 года №1121. С 2020 года размер денежной части премий Правительства России в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей", – говорится в сообщении правительства.

Подчеркивается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.